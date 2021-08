Hoe 'smerig bedrijf' Tata Steel voor verdeeldheid zorgt

Dat laat Nieuwsuur deze zomer zien in de serie 'Onder de rook van'. In deel 2:

Hoe is het om te leven in de nabijheid van een grote bron van overlast of vervuiling?

We moeten nu echt stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat benadrukte VN-baas Antonio Guterres deze week na het publiceren van het alarmerende IPCC-klimaatrapport. Hij doelt onder andere op staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, onze grootste CO2-uitstoter.

De fabriek is al lange tijd omstreden door haar uitstoot en de gevolgen daarvan voor de regio. Al jaren melden omwonenden gezondheidsklachten, zoals hartproblemen, diabetes en longkanker. De GGD constateerde dat er bovengemiddeld veel kanker voorkomt in het gebied rondom de staalproducent.

Toch is lang niet iedereen in de omgeving tégen de fabriek. En dat zorgt voor verdeeldheid.

Want waar de ene inwoner zich hardmaakt voor minder uitstoot door Tata Steel, pleit de ander voor behoud van de fabriek en de (tienduizenden) banen. "De leefbaarheid in het dorp is heel slecht geworden", illustreert buurtbewoner Jan van der Land. "En dat is niet door de uitstoot van de fabriek, maar door hoe de mensen onderling met elkaar omgaan."

Nieuwsuur spreekt met voor- en tegenstanders over het 'verboden onderwerp' Tata Steel, zelfs binnen één familie: