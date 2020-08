Man overleden na schietpartij op drukbezocht strand in Amsterdam

Een man die vanmiddag zwaargewond raakte bij een schietpartij op een strand in Amsterdam, is overleden. Het slachtoffer was 24 jaar oud. De politie is op zoek naar de schutter.

Rond 16.30 uur werd plotseling geschoten op een van de stranden aan de Nieuwe Meer, in het zuidwesten van de stad, niet ver van het Amsterdamse Bos. De politie wil nog niets zeggen over de toedracht van de schietpartij. Veel mensen hebben het zien gebeuren en die worden eerst gehoord.

De politie wil graag beelden hebben van mensen die op het strand waren. Het gaat dan niet alleen om beelden van het incident, maar ook om selfies of filmpjes die daarvoor zijn gemaakt.

Op het moment dat er werd geschoten was het druk op het strand. Omstanders zeggen tegen het Parool dat er veel kinderen in de buurt waren van de plek waar werd geschoten. Een getuige zegt: "Veel ouders renden naar de plek waar het gebeurde. Ze waren bezorgd."

Opvallende schutter

De schutter is een man met een opvallend signalement: hij heeft een sikje, draagt een hoed en een tasje en heeft een blauwe zwembroek aan. Wie hem ziet lopen, wordt aangeraden om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.