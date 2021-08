Met deze zeven tegenslagen begint Koeman aan zijn tweede seizoen bij Barcelona

Ronald Koeman - AFP

Ronald Koeman speelt vanavond met FC Barcelona de eerste wedstrijd van het nieuwe La Liga-seizoen tegen Real Sociedad. Vorig jaar startte hij al met flinke tegenwind, maar dit seizoen is de voorbereiding zo mogelijk nog onrustiger. Met deze zeven tegenslagen begint Koeman aan zijn tweede seizoen bij FC Barcelona. 1. Afscheid Messi Deze zomer kwam er een einde aan het tijdperk Lionel Messi bij FC Barcelona. Barcelona en Messi waren akkoord over een nieuw vijfjarig contract, waarbij de 34-jarige Argentijn twee seizoenen aan salaris uitbetaald zou krijgen. La Liga ging echter niet akkoord met deze constructie. Messi nam geëmotioneerd afscheid en tekende enkele dagen later een megacontract bij Paris Saint-Germain.

Lionel Messi in tranen bij afscheid van FC Barcelona - NOS

"Er is natuurlijk maar één Messi", zegt Fernando Polo van de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo. "Koeman moet nu bouwen aan een team zonder Messi en dat heeft tijd nodig. Bij een grote club als FC Barcelona is het nog maar de vraag of hij die tijd krijgt." 2. Boze Barça-aanhang Voorzitter van FC Barcelona Joan Laporta heeft altijd volgehouden dat Messi blijft. Een groot deel van de Catalaanse supporters rekent het Laporta aan dat hun grote idool toch weg is vertrokken.

Messi-fans zijn de wanhoop nabij na bekendmaken vertrek Argentijn - NOS

"Ik verwacht dat een gedeelte van de fans zich gaat roeren. Niet alleen morgen, maar ook in de rest van het seizoen. Er zullen protestacties komen en er zullen fluitconcerten klinken. Dat zal natuurlijk ook zijn invloed hebben op de resultaten van het team." 3. Zware blessure Agüero De 33-jarige Sergio Agüero verruilde deze zomer Manchester City transfervrij voor FC Barcelona. Koeman kan voorlopig nog geen beroep op hem doen, want hij staat naar verwachting tien weken aan de kant met een kuitblessure. Met het aantrekken van Agüero hoopte FC Barcelona Messi te verleiden om te blijven. De twee landgenoten zijn vrienden en Messi zou hebben aangedrongen op deze transfer. Polo: "Nu zit Koeman niet alleen met een zwaar geblesseerde speler, maar ook nog met een ontevreden speler. Zijn vriendje zit immers in Parijs. En dat terwijl Aguëro van Koeman helemaal niet had hoeven komen. Heel ongelukkig allemaal." 4. Slepende blessures Agüero is niet de enige speler die Koeman voor lange tijd moet missen. Ook Marc-André ter Stegen, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé en Ansu Fati zitten nog in de lappenmand. Koeman hoopt vooral dat laatstgenoemde snel terugkeert in het eerste van FC Barcelona.

Ansu Fati raakt in de wedstrijd tegen Real Betis zwaar geblesseerd - Pro Shots

Fati en de trainer hebben vanaf moment één een klik. De pas achttienjarige speler bezorgde Koeman met veel goals en assists een vliegende start in Barcelona, maar in november liep hij een zware blessure op. "Fati is op de weg terug. Hij heeft inmiddels weer meegetraind, maar ik verwacht niet dat hij op korte termijn terugkeert. Koeman zal dus nog even geduld moeten hebben", zegt Polo. 5. Geen transfers De transferwensen van Koeman zijn duidelijk. Hij zou graag nog een middenvelder en spits willen aantrekken en het liefst ook nog een centrale verdediger. Donderdag heeft hij echter te horen gekregen dat er door de financiële problemen bij de Catalaanse club momenteel niets mogelijk is. Er moet eerst verkocht worden voordat er nieuwe spelers kunnen worden aangetrokken. Miralem Pjanic, Samuel Umtiti en ook Martin Braithwaite zouden naar verluidt mogen vertrekken bij Barcelona. 6. Pedri overbelast Koeman doet zondag tegen Real Sociedad waarschijnlijk 'gewoon' een beroep op Pedri. Het Spaanse supertalent speelde het afgelopen seizoen het duizelingwekkende aantal van 73 officiële wedstrijden. Na zijn debuutseizoen bij FC Barcelona speelde hij niet alleen het EK met Spanje, maar was hij ook present in Tokio bij de Olympische Spelen.

Pedri op de Olympische Spelen in Tokio. - Pro Shots

"Koeman is wel van plan om hem de nodige rust te geven, maar hij kan door alle blessure geen kant op. Ik verwacht dus dat hij speelt tegen Real Sociedad. Koeman is van plan om de Spaanse bondscoach Luis Enrique te verzoeken hem de komende interlandperiode niet uit te nodigen." 7. Inschrijving Depay Het was tot op het laatste moment de grote vraag: is Memphis Depay nu wel of niet ingeschreven voor La Liga? De Spaanse bond zorgde zaterdagavond laat nog voor verwarring door op hun website een artikel te plaatsen waarin stond dat Depay toch niet was ingeschreven, maar niet veel later kwam er toch groen licht.

Memphis Depay - Pro Shots