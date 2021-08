Voor het eerst in meer dan 25 jaar ebola in Ivoorkust

In Ivoorkust is voor het eerst in meer dan een kwart eeuw ebola vastgesteld. De minister van Volksgezondheid zei op televisie dat het gaat om een geïsoleerd geval, een 18-jarige vrouw die vanuit buurland Guinee naar Ivoorkust was gekomen.

De jonge vrouw kwam op 12 augustus over land in Ivoorkust aan. Ze is met koorts naar een ziekenhuis in de hoofdstad Abidjan gebracht, waar ze in afzondering behandeld wordt voor het zeer besmettelijke virus.

In Guinee was begin dit jaar een ebola-uitbraak, die aan twaalf mensen het leven kostte. Met een grote vaccinatiecampagne werd de uitbraak onder controle gebracht.

Twee maanden geleden maakte Guinee bekend dat het land weer ebola-vrij was. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is er geen bewijs dat dit nieuwe geval met de eerdere uitbraak in Guinee te maken heeft, maar dit wordt wel onderzocht.

Marburgvirus

Vorige week werd in Guinee ook het marburgvirus vastgesteld, een ziekte die vergelijkbaar is met ebola.

Een team van de WHO gaat naar Ivoorkust om te helpen bij de behandeling en de indamming van de dodelijke infectieziekte.

Door een ebola-uitbraak in West-Afrika kwamen tussen 2014 en 2016 meer dan 10.000 mensen om het leven in Guinee, Liberia en Sierra Leone. In het oosten van Congo stierven tussen 2018 en 2020 2300 mensen aan ebola.