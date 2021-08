Ineens is de stemming een stuk opgewekter in De Kuip: 'Zie structurele verandering'

Guus Til en assistent-trainer John de Wolf blij na de overwinning op Luzern (3-0) - AFP

Er groeit iets moois in Rotterdam-Zuid. De stemming rondom Feyenoord klinkt een stuk opgewekter dan voorheen. Niet alleen de resultaten, maar vooral de frisse wind die door De Kuip waait doet de harten sneller kloppen. "Ik heb het er met andere Feyenoorders ook al over gehad. Dit vernieuwde Feyenoord geeft een goed gevoel", zegt voormalig Feyenoord-aanvaller en Oranje-international Regi Blinker. "Het valt nu nog niet te voorspellen wat voor een seizoen het voor Feyenoord gaat worden. Het belangrijkste is dat ik een verandering zie ten opzichte van de afgelopen jaren. Het is allemaal een stuk aanvallender", stelt Blinker. 'Andere intensiteit' Ook analisten Ibrahim Afellay en Leonne Stentler spreken in het programma Eredivisie op Vrijdag vol lof over het vernieuwde Feyenoord. "Je ziet dat de manier van druk zetten en de intensiteit heel anders is", zegt Stentler. "Spelers durven sneller druk te zetten."

Eens te meer blijkt ook hoe snel de publieke opinie in het voetbal kan omslaan. Enkele weken geleden was Feyenoord namelijk nog ontzettend dicht bij een Europees debacle tegen het bescheiden FC Drita uit Kosovo. Maar de dubbele ontmoeting met FC Luzern en de gewonnen oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid maakten daarna duidelijk dat Feyenoord een andere weg is ingeslagen. Aankopen lijken aan te slaan "Onder Advocaat was het toch wat meer behoudend en iedereen kent de geluiden nog dat niet alle spelers zijn systeem zagen zitten", vertelt Blinker. "De aankopen stellen tot nu toe niet teleur met Guus Til, Gernot Trauner en Alireza Jahanbakhsh." Blinker is ook zeer te spreken over de Noorse middenvelder Fredrik Aursnes, die hij al anderhalf jaar geleden in het vizier had. "Ik heb toen diverse eredivisieclubs op Aursnes geattendeerd, maar niemand hapte destijds toe", zegt Blinker, die een eigen bemiddelings- en adviesbureau heeft. "Ik verwacht best veel van hem. Aursnes is bewegelijk, heeft een goede pass en tackle in huis en een grote wil om te winnen", aldus Blinker. "Het zou mooi zijn als Feyenoord weer echt een geduchte tegenstander in de eredivisie kan worden. Meer strijd tussen de clubs, dat wil iedereen toch?"

Ook trainer Arne Slot ziet dat Feyenoord klaar is voor het nieuwe eredivisieseizoen, dat voor de Rotterdammers zondag in Tilburg begint tegen Willem II. "Wij hebben ons goed voorbereid. Je ziet ook aan de fysieke cijfers dat de jongens veel fitter aan het worden zijn", vertelt de nieuwbakken Feyenoord-trainer. "De groep is steeds completer geworden naarmate de voorbereiding vorderde." Ontwikkeling van spelers Slot wil nog niet zeggen waartoe hij Feyenoord dit seizoen qua positie op de ranglijst inschat. Hij hoopt vooral dat zijn spelers zich persoonlijk goed ontwikkelen. "Het zou mooi zijn als we het voetbal kunnen blijven spelen zoals we dat de afgelopen weken hebben gezien en dat we dit verder kunnen uitbouwen", stelt Slot. "Ik denk dat we pas echt iets zinnigs over onze verwachtingen kunnen zeggen zodra de transferdeadline is verlopen en we ook een goed beeld hebben van de concurrentie."

