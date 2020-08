Brand doodt 14.000 kippen in Achterhoekse schuur

In het dorp Beltrum, in de Achterhoek, heeft vanmiddag een felle brand gewoed in een kippenschuur. Het gebouw brandde helemaal af. De 14.000 kippen zijn allemaal dood, meldt de veiligheidsregio.

De brand in het dorp vlakbij Groenlo brak uit om 16.20 uur. Meer dan twintig brandweerauto's bestreden het vuur. Gezien de warmte werd extra bluswater aangevoerd.

Omroep Gelderland meldde dat sprake was van een zeer grote brand. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden omdat er veel rook vrijkwam.

Inmiddels is de brand onder controle, maar de veiligheidsregio verwacht dat het nablussen nog wel even gaat duren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.