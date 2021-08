Jonge generatie op zoek naar Indisch familieverleden: 'Het is ook mijn verhaal'

Maddy's opa werd in 1939 geboren in Nederlands-Indië. In 1953 kwam hij met zijn familie per boot naar Nederland. "Ik heb veel over het verleden kunnen ontdekken in doopregisters en bootlijsten", zegt Maddy, "maar zonder de herinneringen van mijn familie zullen het altijd cijfertjes en foto's en data blijven. Ik kan het me nooit helemaal toe-eigenen omdat ik het verhaal erachter niet ken."

Hun grootouders maakten in voormalig Nederlands-Indië de Japanse bezetting mee, kwamen na de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië naar Nederland, maar wilden daar niet over hun - vaak gruwelijke - ervaringen praten. Maddy Batelaan (17) uit Rijswijk en Elise Doll (25) uit Zwolle besloten zelf op onderzoek uit te gaan omdat er bij hen thuis, net als in veel andere families, niet over het Indische verleden werd gesproken.

De NOS doet vandaag vanaf 12.05 uur rechtstreeks verslag van de Nationale Indiëherdenking in Den Haag op NPO 1, NPO Nieuws en online (NOS.nl, NOS-app en de socialemediakanalen). Herdacht wordt dat 76 jaar geleden met de capitulatie van Japan officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In de avond is er om 18.45 uur een uitgebreide terugblik op NPO 2.

In deze video vertelt Maddy dat ze verdriet voelt over het feit dat ze haar opa niet heeft kunnen helpen.

Met haar toespraak wilde ze erkenning en herkenning vragen voor haar generatiegenoten die met vragen over hun afkomst en hun familiegeschiedenis rondlopen. "Het is best moeilijk als je niet weet wat er is gebeurd en er overige sommige dingen niet gesproken kan worden. Als ik het niet weet, kan ik mezelf ook niet helemaal kennen."

Maddy's opa was enkele maanden daarvoor overleden. De vragen die ze had over de oorlog en haar familiegeschiedenis heeft ze hem nooit kunnen stellen. "Hij droeg de oorlog altijd met zich mee, maar hij kon het niet vertellen. Hij kon er geen kant mee op en dat maakt je een ingewikkeld persoon, denk ik."

Vorig jaar hield Maddy een toespraak tijdens de Nationale Indiëherdenking waarin ze de oudere generatie opriep hun verhalen te delen, nu het nog kan. "Wij zijn in Nederland geboren. Wij zijn de derde en vierde generatie. We willen weten hoe het zit", zei ze toen. "Vertrouw ons met uw verhaal. Wij dragen het verder."

Ook Elise Doll wilde het zwijgen in haar Indische familie doorbreken. Het enige wat ze wist was dat haar opa, de vader van haar vader, in een Japans interneringskamp had gezeten en dat er op zolder een doos met spullen van hem stond. Vorig jaar vroeg ze aan haar ouders of ze de inhoud mocht bekijken. "Er kwam van alles uit, documenten en foto's, het was een grote chaos."

Ze deed onderzoek in het Nationaal Archief, waar ze brieven vond van haar overgrootmoeder die na de oorlog op zoek was naar het lichaam van haar overleden man. Op een lijst met kampgevangenen vond ze de naam van haar opa. Ook maakte Elise de podcast Postcast, waarin ze aan de hand van brieven in gesprek ging met deskundigen en generatiegenoten van haar vader en opa over het Indische verleden. Langzaam werd haar duidelijk wat haar opa tijdens de oorlog heeft meegemaakt.