Ramp met tankwagen in door brandstofcrisis geteisterd Libanon

In de Libanese regio Akkar zijn vanochtend minstens twintig mensen om het leven gekomen toen een vrachtwagen met brandstof explodeerde. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht, zegt het Libanese Rode Kruis. In het gebied wordt gezocht naar meer slachtoffers.

De Libanese regering riep na de explosie ziekenhuizen in de omgeving en in de hoofdstad Beirut op gewonden op te nemen. Ziekenhuizen roepen mensen op bloed te doneren voor de slachtoffers.

De explosie was vlak bij de grens met Syrië, waar veel olie wordt gesmokkeld, omdat de brandstofprijzen in Syrië veel hoger zijn dan in Libanon. Of de vrachtwagen was gestolen door smokkelaars is niet duidelijk.

Libanon zelf kampt met grote brandstoftekorten en de laatste tijd zijn verschillende vrachtwagens met brandstof gestolen of overvallen.