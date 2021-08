Taliban veroveren ook Afghaanse stad Jalalabad

Op sociale media gaan foto's rond van Taliban-leden die poseren in het kantoor van de gouverneur in Jalalabad:

Er was nauwelijks verzet tegen de overname door de Taliban. Een Afghaanse functionaris uit Jalalabad zegt tegen persbureau Reuters dat meewerken de enige manier was om het leven van burgers te sparen.

De Taliban hebben vannacht de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan overgenomen. Daarmee hebben de Taliban de grootste steden, op hoofdstad Kabul na, in handen.

De Taliban krijgen een steeds groter deel van Afghanistan in handen. Onder meer Kandahar en Mazar-i-Sharif zijn de afgelopen dagen overgenomen. Ze trekken op naar de hoofdstad Kabul.

De Amerikaanse president Biden heeft de Taliban laten weten met "een snelle en krachtige militaire reactie" te komen als ze Amerikaans personeel in Kabul in gevaar brengen. De boodschap is overgebracht aan vertegenwoordigers van de Taliban in Qatar.