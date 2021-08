Premier Henry van Haïti: ziekenhuizen overstelpt met gewonden

Premier Ariel Henry van Haïti zegt dat ziekenhuizen worden overstelpt met gewonden en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aankan. "De vraag om hulp is enorm", zei hij. "We moeten zorgen voor de gewonden, maar er is ook behoefte aan voedsel, tijdelijk onderdak en psychologische ondersteuning", zei Henry.

De premier is vannacht Nederlandse tijd aangekomen in het rampgebied. Hij heeft de noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Henry wacht met het vragen om hulp van de internationale gemeenschap totdat de omvang van de schade duidelijk is.

Vanuit het vliegtuig maakte premier Ariel Henry foto's van het rampgebied en plaatste die op Twiiter: