Ten Hag resoluut over Álvarez: 'Hij speelt dit seizoen bij Ajax'

Álvarez speelde begin deze maand nog met Mexico de finale van de Gold Cup en ontbrak nog in de basisformatie voor het verloren duel met PSV in de Johan Cruijff Schaal (0-4) van vorige week. Tegen NEC stond de Mexicaan in de basis.

"In zijn kwaliteit is hij heel erg goed", zegt Ten Hag. "Dat heb je vandaag gezien. Hij is een krijger. In heel veel wedstrijden is hij ontzettend waardevol. Hij past bij Ajax en brengt een bepaalde waarde aan de ploeg. Dat soort spelers is in Nederland dun gezaaid."

'Berghuis geweldig'

Ook over aanwinst Steven Berghuis was Ten Hag complimenteus. "Hij heeft de eerste helft geweldig gespeeld", zei de trainer van Ajax. "Alles wat je wenst, heeft hij. Een geweldige traptechniek, snelheid en diepgang."

Over het optreden van zijn team in de tweede helft was Ten Hag niet tevreden. Ajax liet het tempo zakken en scoorde na de 5-0 ruststand in de tweede helft niet meer. "We creëerden in de eerste veel kansen door vroeg druk te zetten. In de tweede helft konden we dat niet meer opbrengen. Dat is wel logisch, maar we mogen niet zo ver wegzakken."

Kijk hieronder naar de reacties van NEC-trainer Rogier Meijer, ex-Ajacied Lasse Schöne en Steven Berghuis: