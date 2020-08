Vitens: stop met vullen van zwembadjes en lang douchen

Waterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de loop van de avond sterk kan verminderen, als er niet minder drinkwater wordt verbruikt. Klanten moeten stoppen met het sproeien van de tuin, het wassen van de auto en het vullen van zwembadjes. Ook wil het bedrijf dat mensen minder lang douchen en alleen 's nachts de wasmachine laten draaien.

Vitens ziet sinds donderdag een enorme stijging in de vraag naar water. Het drinkwaterbedrijf berekende dat mensen sinds donderdag, de eerste warme dag, 30 tot 50 procent meer drinkwater hebben verbruik. Met name in Gelderland en Overijssel zou dat ertoe kunnen leiden dat de waterdruk moet worden verlaagd.

Het hoge waterverbruik houdt nu al meerdere dagen aan. Het bedrijf zegt dat het vooral 's nachts lastig is om de buffers voor drinkwater aan te vullen.

'Grote zorgen'

Eind mei deed het bedrijf ook al een dergelijke oproep en zei toen "grote zorgen" te hebben voor de zomer. Vitens voorziet zo'n 5,8 miljoen huishoudens van drinkwater in vijf provincies.

Het is tot en met woensdag tropisch warm. In De Bilt werd het vandaag 33 graden, een hitterecord. Het is druk in badplaatsen en op de wegen ernaartoe. Door de hitte neemt op meerdere zwemplekken de groei van blauwalg toe.

Verder wordt gewaarschuwd voor een zeer slechte luchtkwaliteit vanwege smog door ozon in Zuidwest-Nederland. Het RIVM adviseert mensen die klachten hebben om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.