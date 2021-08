Ajax heeft geen kind aan NEC en is na twintig minuten al klaar

Het was een bijna onwerkelijk begin van Ajax-NEC zaterdagavond. De tegenstand van de Nijmegenaren was zo ontzettend zwak dat het leek alsof er een amateurclub op bezoek was in de Johan Cruijff Arena. Binnen twintig minuten stond het al 4-0. De 5-0 eindstand viel vanuit NEC-perspectief daarom enorm mee.

NEC, afgelopen seizoen zevende in de eerste divisie, begon aan zijn rentree in de eredivisie met slechts drie spelers met eredivisie-ervaring, doelman Mattijs Branderhorst, Jordy Bruijn en ex-Ajacied Lasse Schöne, in de basis. Het team van coach Rogier Meijer wist aanvankelijk niet waar te lopen.

Sébastien Haller opende op aangeven van Noussair Mazraoui de score, Mazraoui kopte op aangeven van Dusan Tadic de 2-0 binnen, NEC-verdediger Bart van Rooij maakte een eigen goal en Tadic knalde de 4-0 tegen de touwen.