De uitzending van 8 augustus

We spreken een demonstrant die veel verloren heeft bij de explosie. In de uitzending ook het laatste nieuws en een gesprek met correspondent Daisy Mohr .

Kleine groepen betogers gingen de afgelopen dagen al de straat op. Ze houden de machthebbers verantwoordelijk voor de verwoestende explosie in de haven die aan meer dan 150 mensen het leven heeft gekost.

Duizenden mensen protesteren in de Libanese hoofdstad Beiroet tegen de regering. De politie heeft traangas afgevuurd op demonstranten die het parlementsgebouw probeerden te bereiken, demonstranten gooiden met stenen.

Demonstraties in Beiroet tegen regering

Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Wit-Rusland. De druk op president Loekasjenko, die voor de zesde keer herkozen wil worden, neemt toe. Hij regeert het land al sinds 1994 met harde hand, maar heeft nu te maken met de grootste protesten tegen zijn bewind in jaren. Wij spreken met de oppositie en met Wit-Rusland-kenner Franka Hummels.

Eindigt morgen de dictatuur in Wit-Rusland?

Hoe is het om twintiger te zijn in 2020?

Je bent jong en je zit midden in een leeftijdsfase waarin je je wilt ontwikkelen. Reizen, studeren, werken, nieuwe relaties aangaan en ontdekken wie je bent. En ineens is daar corona.

Nieuwsuur volgde verschillende twintigers tijdens de coronacrisis. In 2018 spraken we ze al. Toen lagen de banen voor het oprapen. Twee jaar later hebben ze van de een op andere dag geen werk meer.