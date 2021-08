Lake beleeft droomdebuut en bezorgt Fortuna zege op FC Twente

Het duurde even voordat het duel echt ontbrandde. De eerste noemenswaardige gebeurtenis was een opstootje nadat Van Wolfswinkel met zijn hand het gezicht van Fortuna-verdediger Martin Angha had geraakt. De spits kreeg het vervolgens aan de stok met trainer Sjors Ultee. Beiden kwamen er vanaf met een gele kaart.

Niet veel later was het Lake zelf die Fortuna Sittard de voorsprong bezorgde. Hij knalde de bal onberispelijk binnen en werd zo de man van de wedstrijd.

Bij een 0-1 achterstand verving hij Richie Musaba en nog geen minuut later zette hij Mats Seuntjens alleen voor de keeper. Seuntjens bleef koel oog in oog met Lars Unnerstall en wipte de gelijkmaker binnen.

Even later was het diezelfde Van Wolfswinkel die het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam. De spits kreeg de bal in de zestien in zijn voeten en rondde koelbloedig af.

Na de twee doelpunten van Lake ging FC Twente nog nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die bleef ondanks de negen minuten extra tijd uit. Ook invallers en nieuwelingen Michel Vlap en Michál Sadilek konden een nederlaag niet voorkomen.