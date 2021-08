Dodental in Haïti loopt op: zeker 227 doden, honderden gewonden en vermisten

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haïti is opgelopen tot 227, melden de autoriteiten. Honderden mensen zijn gewond geraakt of worden vermist. Uren na de ramp lijkt duidelijk te worden dat de aardbeving en de daarop volgende naschokken tot veel schade hebben geleid in het land.

De beving was rond 08.30 uur lokale tijd en had volgens Europese en Amerikaanse geologen een kracht van 7,2. Het centrum van de beving was zo'n 125 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Daarna volgden nog meerdere naschokken met een kracht tussen de 4,1 en 5,2.

De meeste schade lijkt te zijn aangericht in het zuidelijke deel van Haïti, waar onder meer huizen, kerken en hotels zwaar beschadigd zijn geraakt. In de dichtstbijzijnde grote stad, Les Cayes met 126.000 inwoners, is volgens de autoriteiten veel schade aangericht en wordt er gezocht naar overlevenden. Een inwoner zegt tegen persbureau Reuters dat hij "overal waar ik kwam kreten van pijn" hoorde.

Telefoonlijnen uitgevallen

Ook het Rode Kruis maakt melding van grote schade aan huizen, wegen en andere infrastructuur. De toegang tot de getroffen buurten is volgens de hulporganisatie slecht. "De telecommunicatiesystemen zijn uitgevallen en de veiligheid blijft een punt van zorg", meldt woordvoerster Naomi Nolte. Ook in andere delen van Haïti is schade door het natuurgeweld.

Volgens de burgerbeschermingsdienst kunnen hulpverleners en omstanders veel mensen redden van onder het puin. Er is volgens de dienst nog altijd plek in de ziekenhuizen.