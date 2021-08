Schapenhouders aangehouden voor natuurbranden Sicilië

De twee zouden in juli zeker twee branden hebben gesticht bij de plaats Buccheri in het zuidoosten van het Italiaanse eiland.

De politie op Sicilië heeft twee schapenhouders aangehouden in verband met natuurbranden daar. De mannen, vader en zoon, worden verdacht van brandstichting.

Nadat de twee in beeld waren gekomen, werden hun telefoons afgeluisterd. Zo kwam de politie erachter dat ze plannen hadden om morgen opnieuw een brand te stichten "met onvoorstelbare gevolgen voor het milieu en de publieke veiligheid".

Volgens de minister voor Ecologische Transitie is 70 procent van de natuurbranden die deze zomer in Italië uitbreken het gevolg van onvoorzichtigheid of brandstichting.