Achter Mercedessen en Hülkenberg start Verstappen van P4 op Silverstone

Max Verstappen - EPA

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië van de vierde plaats. Verstappen kwam in de kwalificatie niet in de buurt van de Mercedessen en moest ook Nico Hülkenberg voor zich laten. Racing Point-coureur Hülkenberg vervangt, net als vorig weekeinde, de door het coronavirus getroffen Sergio Pérez. Vorige week verliep teleurstellend voor Hülkenberg, ondanks zijn tijdelijke terugkeer in de Formule 1, omdat hij door een probleem aan zijn bolide niet kon starten aan de race. "Vorig weekeinde kende hoogte- en dieptepunten, dit weekeinde voel ik me veel beter voorbereid. Maar ik ben verrast door deze derde plaats", reageerde de Duitser. Pole voor Bottas De Fin Valtteri Bottas troefde zijn teamgenoot Lewis Hamilton af in de strijd om poleposition op Silverstone. Bottas was ruim zes honderdsten van een seconde sneller dan Hamilton, de leider in de WK-stand.

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton (Mercedes) - AFP

Verstappen moest ruim een seconde toegeven op Bottas. De Red Bull Racing-coureur was op zijn beurt iets minder dan een tiende langzamer dan Hülkenberg. Vettel strandt in tweede sessie Sebastian Vettel worstelt al het hele seizoen met zijn Ferrari en kwam ook zaterdagmiddag niet goed uit de verf. Vettel overleefde de tweede kwalificatiesessie niet en moet zondag van de twaalfde plek starten. "Dit is alles wat in deze auto zit", sipte de viervoudig wereldkampioen toen hij terugkeerde in de pitstraat.