Roglic maakt favorietenrol waar en slaat direct een gat in eerste etappe Vuelta

In het Noord-Spaanse Burgos heeft Primoz Roglic de eerste etappe van de Vuelta a España gewonnen. In de 7,1 kilometer lange tijdrit bleef de Sloveen de Spanjaard Alex Aranburu en Jan Tratnik voor.

De renners vertrokken één voor één vanuit de beroemde kathedraal van Burgos en reden vervolgens door de smalle straatjes van de stad.

De olympisch kampioen tijdrijden was na 2,5 kilometer, na een venijnig klimmetje van 1 kilometer a 7%, al vier seconden sneller dan Aranburu. De twee uur eerder gestarte Spanjaard van Astana zag de ene na de andere renner de tanden stukbijten op zijn tijd, maar niet de als laatste gestarte Roglic.

'Alles geven vanaf de start'

Roglic was na afloop uiteraard blij met zijn overwinning. "In zo'n korte tijdrit moet je gelijk vanaf de start alles geven. Dat is moeilijk. Het is een mooie start en hopelijk kunnen we het team lang genieten van de rode trui", aldus de Sloveen.