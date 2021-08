Debuterende Van Bommel wint dankzij Weghorst, debuut Malen bij Haaland-show

De ploeg van Van Bommel werd al snel in het zadel geholpen. Robert Tesche kreeg de rode kaart te zien nadat hij de bal met de hand van de doellijn had gehaald. Weghorst kon vervolgens vanaf elf meter zijn eerste doelpunt van het seizoen maken, maar zijn inzet werd gestopt door doelman Manuel Riemann.

Trainer Mark van Bommel heeft zijn eerste duel in de Bundesliga gewonnen. Wout Weghorst bezorgde Wolfsburg in eigen huis de overwinning op promovendus VFL Bochum: 1-0.

Weghorst haalde in de eerste helft nog zijn revanche. De centrumspits draaide in het strafschopgebied knap weg van zijn tegenstander en schoot de bal vervolgens feilloos binnen.

Ondanks een groot overwicht en een legio kansen bleef het bij 1-0 voor Wolfsburg tegen het tiental van Bochum.

Broodnodige zege voor Van Bommel

Van Bommel kon wel een succesje gebruiken. Na een ongelukkige voorbereiding won hij zaterdag in de beker ternauwernood van de semiprofs van Preußen Münster, maar die wedstrijd krijgt nog een staartje.

Van Bommel paste namelijk zes in plaats van de toegestane vijf wissels toe en omdat Münster protest heeft aangetekend kan het duel daardoor weleens uitdraaien op een reglementaire nederlaag. De tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond (DFB) buigt zich maandag over deze kwestie.

Debuut Malen

Bij Borussia Dortmund heeft Donyell Malen zijn debuut gemaakt. De spits kwam deze zomer over van PSV en viel in de 73ste minuut in. Hij zag Dortmund door een magistrale Erling Haaland met 5-2 winnen van Eintracht Frankfurt.

Haaland is nog altijd speler van Borussia Dortmund en dat hebben ze geweten bij Eintracht Frankfurt. De Noor was zaterdag niet te stoppen en was betrokken bij alle doelpunten van de thuisploeg. De teller stokte uiteindelijk op twee doelpunten en drie assists.