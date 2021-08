Sterk gewijzigd PSV wint probleemloos bij Heracles

André Ramalho was bij afwezigheid van Van Ginkel de aanvoerder en Yvon Mvogo, Armando Obispo, Philipp Mwene, Mauro Junior, Yorbe Vertessen en Armindo Bruma waren de nieuwe namen in de basis. Laatstgenoemde liet zich evenals dinsdag als invaller tegen Midtjylland nadrukkelijk zien.

In vergelijking met het laatste duel met FC Midtjylland zaten doelman Joël Drommel, Mario Götze, Cody Gakpo en Eran Zahavi op de bank en ontbraken Oliver Boscagli (vader geworden) en Philipp Max (lichte spierklachten). Ook aanvoerder Marco van Ginkel was absent, omdat de medische staf van PSV het niet verantwoord achtte hem vanwege zijn blessureverleden op het kunstgras van Almelo te laten spelen.

Het seizoen van PSV verloopt tot nu toe volgens het boekje van Roger Schmidt. Met het oog op de wedstrijd tegen Benfica (komende woensdag) in de play-offs van de Champions League koos Schmidt voor een sterk gewijzigd team bij de seizoensopening tegen Heracles Almelo. Met resultaat. PSV won probleemloos met 2-0.

De bezoekers oogden in deze nieuwe samenstelling in de openingsfase nog wat onwennig, maar Heracles kon niet profiteren. PSV ging vervolgens steeds beter spelen, begon ook kansen te creëren en opende na een snelle counter de score.

Bruma werd gelanceerd door Davy Pröpper en de Portugees schoot door de benen van Koen Bucker binnen. Op slag van rust had Bruma bijna zijn tweede goal te pakken. Hij dribbelde van links naar binnen en raakte met een prachtig schot de paal.

Madueke verdubbelt de score: 'Super dat hij wedstrijd beslist'

In de tweede helft kwamen onder anderen Götze, Gakpo en Zahavi in de ploeg en bleef PSV domineren. Noni Madueke schoot de bal uit de draai in het doel en verdubbelde de score.

Het duel was daarmee gespeeld en Ibrahim Sangaré miste nog een grote kans op de 0-3. Heracles kon het PSV niet moeilijk maken en hielp mee aan een ideale generale van PSV voor het treffen met Benfica.

De simpele 2-0 zege betekende ook het gelijk van Schmidt. "Gezien het drukke programma was vandaag een goede dag om frisse spelers te brengen", zei de trainer. "We hebben geen B-spelers, alleen maar A-spelers. We hebben iedereen nodig."

Voor Noni Madueke maakte Schmidt een kleine uitzondering. De aanvaller wachtte nog op een goal en mocht iets langer dan de geplande zestig minuten blijven staan. De Engelsman scoorde in de 64ste minuut en werd daarna vervangen. Schmidt: "Super voor hem en dat hij de wedstrijd nog beslist heeft."

Kijk hieronder naar de reacties van Roger Schmidt, Noni Madueke, Davy Pröpper en Heracles-trainer Frank Wormuth.