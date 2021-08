Everton maakt pijnlijke fout met foto Anne Frank in video voor overleden fans

Voetbalclub Everton heeft een pijnlijke fout gemaakt in een samengestelde video ter ere van alle overleden Everton-supporters tijdens de coronapandemie. In een 3 minuut 51 durende video worden foto's van fans getoond, maar op 1 minuut 50 is een foto van Anne Frank te zien.

"We hebben veel, veel te veel Evertonians verloren tijdens de pandemie. We zouden willen dat ze vandaag allemaal bij ons konden zijn. RIP Blues", staat er in een bericht op Twitter na de overwinning op Southampton (3-1).

Het is niet bekend hoe de foto van Anne Frank, die in 1945 overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen, in de video terecht is gekomen. Everton heeft nog niet gereageerd op de opmerkelijke blunder.