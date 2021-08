Van Dijk maakt na 301 dagen rentree in Premier League bij winnend Liverpool

Virgil van Dijk heeft zijn rentree gemaakt bij Liverpool. De Nederlandse topverdediger was fit genoeg om tegen Norwich City te beginnen. De ploeg van Jürgen Klopp won met 0-3 van de gepromoveerde club.

Van Dijk raakte op 17 oktober van vorig jaar in de wedstrijd tegen Everton zwaar geblesseerd aan zijn knie en moest onder andere het EK met Oranje aan zich voorbij laten gaan. In de voorbereiding maakte Van Dijk alweer zijn eerste minuten en deze week werd hij ook door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van Oranje.