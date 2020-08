Traangas en kogels in Beiroet, demonstranten dringen ministerie binnen

Een vrachtwagen in het centrum van Beiroet is tijdens de demonstratie in brand gestoken - Reuters

Bij een demonstratie in Beiroet heeft de Libanese politie traangas afgevuurd. Verschillende demonstranten zeggen tegen de NOS dat de politie ook met rubberen kogels en met scherp schiet. Ondertussen zei de Libanese premier op tv dat hij een verzoek indient voor vervroegde parlementsverkiezingen. Volgens het Libanese Rode Kruis zijn er zeker 140 gewonden gevallen, van wie er 30 naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Eén politieman is omgekomen, de toedracht daarvan is onduidelijk. Demonstranten gooiden met stenen naar de politie en probeerden eerst het parlement te bestormen. Later lukte het ze om het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen te dringen. Op spandoeken die daar zijn opgehangen valt onder meer te lezen: "Beiroet is de hoofdstad van de revolutie!" Vervolgens gingen er ook demonstranten het ministerie van Economie binnen. Daar zou brand zijn gesticht. Ook een vrachtwagen die de weg naar het parlement blokkeerde is in brand gestoken. Persbureau Reuters schat dat er zo'n 7000 mensen aanwezig zijn op het centraal gelegen Martelaarsplein in Beiroet. Er werden leuzen geroepen tegen de regering: "Het volk wil de val van het regime!" De verwachting was dat in de loop van de dag honderdduizenden mensen in een mars door het centrum zouden lopen. Bekijk hier beelden van de demonstratie:

Stenen en traangas bij demonstratie tegen regering in Beiroet - NOS

Kleine groepen woedende betogers gingen de afgelopen dagen al de straat op in Beiroet. Ze zijn ziedend, ze houden de machthebbers verantwoordelijk voor de verwoestende explosie in de haven. Die heeft aan minstens 158 mensen het leven heeft gekost, zo bleek zaterdag uit een update van het dodental door het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Rubberen kogels De 21-jarige Antoine Kanaan is ook bij de demonstratie. Hij heeft gezien dat de politie traangas inzet. Volgens hem werden er middenin groepjes vreedzame demonstranten traangasgranaten geworpen. Volgens Kanaan is er sprake van chaos: "De politie valt demonstranten aan, ook Hezbollah valt demonstranten aan. En toen kwam het leger erbij om de orde te herstellen." Ook de 21-jarige Jamie Doumet, die zelf gewond raakte bij de explosie van dinsdag, ging de straat op. Zij zag hoe ook kinderen en ouderen te maken kregen met het traangas: "Het maakte de politie helemaal niets uit." De demonstranten richten zich niet alleen tegen de regering, ook tegen Iran en Hezbollah. "Beiroet is vrij, Iran ga weg" werd er gescandeerd, net als "Hezbollah is een terroristische organisatie!" NOS-verslaggever Hoessein Sabir was vanmiddag ook bij de demonstratie: "Wat opviel was de grote emotie bij de demonstranten. Velen hadden foto's bij zich van familieleden die overleden zijn."

Ook de 38-jarige Rola Seifeddine is er, ondanks de traangassalvo's die worden afgeschoten: "Ze kunnen ons niet stoppen!" Zij zag dinsdag alle ruiten uit haar auto en pas gekochte huis vliegen door de explosie. Voor haar is de explosie een nieuw momentum voor de protesten tegen de regering. Zij en andere betogers zijn na de explosie vastberadener dan ooit, zegt ze. "Ons land is failliet. Er zijn geen banen, er is geen geld. We verwachten honderdduizenden demonstranten, misschien meer dan een miljoen. Want dit is het moment, het interesseert ons niet meer of het gewelddadig wordt, of we gewond raken. Er zullen ook mensen stroppen meenemen voor de machthebbers, symbolisch natuurlijk, want ze verschuilen zich in hun kastelen." 'We hebben de overheid niet nodig, we hebben alleen elkaar':

Demonstranten Beiroet: 'Waarom luistert niemand naar ons?' - NOS