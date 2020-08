Traangas en kogels bij demonstratie in Beiroet, demonstranten dringen ministerie binnen

Ook de 38-jarige Rola Seifeddine is bij de demonstratie, ondanks de traangassalvo's die worden afgeschoten: "Ze kunnen ons niet stoppen!" Zij zag dinsdag alle ruiten uit haar auto en pas gekochte huis vliegen door de explosie. Voor haar is de explosie een nieuw momentum voor de protesten tegen de regering.

Zij en andere betogers zijn na de explosie vastberadener dan ooit, zegt ze. "Ons land is failliet. Er zijn geen banen, er is geen geld. We verwachten honderdduizenden demonstranten, misschien meer dan een miljoen. Want dit is het moment, het interesseert ons niet meer of het gewelddadig wordt, of we gewond raken. Er zullen ook mensen stroppen meenemen voor de machthebbers, symbolisch natuurlijk, want ze verschuilen zich in hun kastelen."