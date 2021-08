Invaller Koopmeiners begrijpt trainer Jansen: 'Maar ik wil alles spelen'

Zo dramatisch als vorig seizoen is het nog niet. Toen speelde AZ de eerste vijf duels van het seizoen allemaal gelijk. Maar zaterdag begon AZ de nieuwe competitie opnieuw met puntenverlies. Met Teun Koopmeiners als wisselspeler werd er op bezoek bij RKC Waalwijk met 1-0 verloren.

"En dat is gewoon heel vervelend", reageert trainer Pascal Jansen. "Maar wel de realiteit. We hanteerden een te laag tempo, maar desondanks creëerden we nog een aantal kansen. Maar om RKC pijn te doen moet je ze veel laten lopen. Dat lukte ons niet."

Vertrek Teun Koopmeiners?

Veel sterkhouders verlieten Alkmaar deze zomer en ook Koopmeiners is in afwachting van een transfer naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. Om die reden liet Jansen hebben buiten de basiself.

"Ik heb met de trainer gesproken daarover en ik begrijp hem en snap zijn redenen", vertelt Koopmeiners na afloop. "Maar vanuit mijn kant wil ik alles spelen. Ik ben voetballer en de wedstrijden zijn altijd het leukst. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad hier en wil alles geven voor de club zolang ik speler van AZ ben."

Veel tijd om te treuren heeft AZ niet. Woensdag wacht in Glasgow Celtic in de strijd om een plekje in de groepsfase van de Europa League. "En Koopmeiners zit gewoon bij ons in het vliegtuig", weet Jansen.

"Of het moet heel gek lopen de komende dagen. Maar hij is speler van AZ en dan ga ik ervan uit dat hij bij ons is."