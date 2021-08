Dodental als gevolg van noodweer in Noord-Turkije loopt op tot 51

Het dodental als gevolg van overstromingen en modderstromen in Noord-Turkije is opgelopen tot 51. De meeste slachtoffers vielen in de provincie Kastamonu, 43.

Op sociale media gaan berichten dat daar honderden personen worden vermist, maar de gouverneur bestrijdt dat. Naar hoeveel mensen nog wordt gezocht, zei hij niet.

De provincies Bartin, Snop en Kastamonu aan de Zwarte Zee werden woensdag geteisterd door stortregens. Het water en de modderstromen vernielden huizen en bruggen en maakten wegen onbegaanbaar.

Bijna 6000 reddingswerkers en 20 speurhonden zoeken naar vermisten. Meer dan 2000 mensen werden geëvacueerd. Een aantal van hen werd met helikopters van daken gehaald.

Experts wijten de gevolgen van de overstromingen in Kastamonu mede aan bouwen in gebieden die de rivier de Ezine nodig heeft bij een hoge waterstand.