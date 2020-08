Roglic rondt knap werk Jumbo-Visma af en klopt Bernal in sprint bergop

Primoz Roglic heeft mede dankzij het harde werken van zijn ploeg Jumbo-Visma de tweede etappe van de Ronde van Ain gewonnen. Roglic was in de bergrit van Lagneu naar Lélex Monts-Jura, met een slotklim van de tweede categorie, de sterkste van een kopgroep van zes.

Twee Nederlanders deden in de finishplaats mee om de ritzege. Roglic' ploeggenoot Steven Kruijswijk ging als eerste de sprint aan, maar kwam simpelweg tekort. Bauke Mollema was kansloos nadat zijn voet uit zijn pedaal was geschoten.

Roglic, die lang kon profiteren van het kopwerk van een andere ploeggenoot, George Bennett, pakte daarop de de leiding en finishte als eerste voor Tourwinnaar Egan Bernal en de Italiaan Valerio Conti.

Voorbereidingskoers op de Tour

De Ronde van de Ain wordt door verschillende ploegen gebruikt als voorbereidingskoers op de Tour de France, die over drie weken begint. Zowel Jumbo-Visma als Ineos heeft de kopmannen voor de Tour afgevaardigd en ook onder anderen Mollema en Nairo Quintana rijden de driedaagse rittenkoers in de Franse Alpen.

Voor Tom Dumoulin is de Ronde van de Ain zijn eerste wielerkoers in veertien maanden tijd. Dumoulin deed zaterdag in de finale niet mee om de dagzege, net als Chris Froome en Geraint Thomas. Beide Britten van Ineos moesten de andere favorieten al voor de slotklim laten gaan.

Bekijk hieronder wat Bernal voorafgaand aan de etappe zei: