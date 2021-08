Offensief onmachtig AZ blameert zich in Waalwijk met verlies tegen RKC

Vlak voor rust kwam RKC dan toch op voorsprong. Kramer bracht de paar duizend fans in extase na een voorzet van de mee opgekomen Juriën Gaari.

AZ voerde de druk op, maar miste nog scherpte in aanvallend opzicht. De Waalwijkers hoopten op de counter en waren via een kopbal van Richard van der Venne dichtbij de openingstreffer.

AZ trad zonder aanvoerder Teun Koopmeiners. Hij begon op de bank. De 23-jarige middenvelder aast op een transfer naar Atalanta Bergamo. Trainer Pascal Jansen liet voor de wedstrijd weten alleen spelers te willen 'die met hun gedachten bij AZ zijn'. Ook Fredrik Midtsjø was een van de reserves. Hij keert terug van een blessure.

AZ heeft bij de eerste wedstrijd van het seizoen direct een domper te verwerken. In Waalwijk ging de ploeg van Pascal Jansen met 1-0 onderuit. Michiel Kramer zorgde vlak voor rust voor de enige treffer.

Na rust was het opnieuw AZ dat de bal had, maar het tempo bij de nummer drie van vorig jaar was te laag om tot kansen te komen. Trainer Jansen bracht voor het laatste half uur toch Teun Koopmeiners, samen met de van Willem II overgenomen Vangelis Pavlidis.

De wissels zorgden gelijk voor meer dreiging. Pavlidis kreeg al snel twee mogelijkheden op de gelijkmaker. Van een echt slotoffensief was echter niet sprake, waardoor de punten in Waalwijk bleven.

Vorig seizoen kende AZ ook een stroeve start van de competitie. De Alkmaarders speelden toen gelijk in de eerste vijf duels.