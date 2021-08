Recordhitte in Zuid-Europa, 'Sahara stapt over de Middellandse Zee heen'

Na de extreem hoge temperaturen van de afgelopen tijd in Turkije, Griekenland en Italië, zucht nu ook Spanje onder de hitte. In het zuidwesten was het vandaag ver boven de 40 graden; in Córdoba liep het kwik zelfs op tot 46 graden.

Ook in landen ten zuiden van de Middellandse Zee worden hitterecords gebroken. Deze extreme hitte zal vermoedelijk steeds vaker voor gaan komen in het Middellandse Zeegebied, blijkt uit het rapport van het VN-klimaatpanel IPCC deze week.

Het IPCC keek voor het eerst naar regionale verschillen. Niet overal warmt de aarde in dezelfde mate op: rond de Middellandse Zee gaat het sneller dan gemiddeld. Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt teruggebracht, zullen temperaturen van boven de 50 graden daar later deze eeuw geen uitzondering zijn, zo staat in het rapport.

"De Sahara stapt als het ware over de Middellandse Zee heen. Landen worden daar steeds heter en droger", zegt Rein Haarsma van het KNMI. Hij is hoofdauteur van het hoofdstuk in het IPCC-rapport waarin het uitgebreid gaat over het gebied rond de Middellandse Zee.

Drie redenen

Er zijn drie hoofdredenen waarom juist die regio vermoedelijk in hoog tempo opwarmt, zegt Haarsma. In droge gebieden kan de temperatuur sneller oplopen. "Het werkt net als bij het menselijk lichaam, dat door te zweten warmte kan kwijtraken. Als in een gebied al weinig water of vocht is, gaat de temperatuur steil omhoog, want dan is dat de enige manier waarmee de grond de warmte kan afstaan." Er ontstaat dan een zogeheten feedback-proces van nog meer uitdroging en verdere opwarming.

Op deze kaart zie je temperatuurmetingen van deze zomer. In Spanje is geen record gemeten, maar dat is nog zeer goed mogelijk: