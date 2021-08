Politie gaat uit van brandstichting bij bedrijf in Zwijndrecht

De politie gaat uit van brandstichting bij een grote brand, vanochtend vroeg in een bedrijfspand in Zwijndrecht.

Rond 03.30 uur reed een auto tegen de gevel van het bedrijf. Uit camerabeelden blijkt nu dat verdachten er in een andere auto vandoor gingen. De politie roept getuigen op om zich te melden. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot.

De brand op een bedrijventerrein leidde tot veel overlast voor de omgeving. De rook trok over een paar woonwijken. De brandweer adviseerde de bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Uit metingen is overigens gebleken dat er geen asbestdeeltjes in de rook zaten. Rond 09.00 uur was de brand geblust, aldus de brandweer.

Over het motief voor de brandstichting bestaat nog geen duidelijkheid. Volgens onbevestigde berichten stond het bedrijfspand leeg en was het dichtgespijkerd. De politie onderzoekt de zaak. "Mensen die meer weten over dit incident worden opgeroepen hun informatie te delen met de politie", aldus de regionale omroep Rijnmond.