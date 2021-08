Formule E-coureur De Vries en nog dertien anderen houden zicht op wereldtitel

De Formule E staat zondag voor een zinderende ontknoping. In de afsluitende race in Berlijn kunnen veertien coureurs zich nog tot wereldkampioen kronen. Nederlander Nyck de Vries heeft de beste papieren. De 26-jarige Fries staat eerste in de WK-stand, ondanks een slecht resultaat in de race van vandaag.

De Vries kwam op het voormalige vliegveld Tempelhof als 22ste en laatste over de streep, mede vanwege een lekke band. Landgenoot Robin Frijns, voor de race tweede in de stand, eindigde als 15e en zakte daarmee naar de vijfde plek. Frijns begon de race van de 23ste startplek.

De winst ging naar de Braziliaan Lucas de Grassi, die daarmee opklom naar de zesde plek en zodoende ook nog alle kans maakt op de WK-titel. De Vries (95 punten) staat 3 punten voor op de Zwitser Edoardo Mortara, gevolgd door de Brit Jake Dennis met 91 punten en de Nieuw-Zeelander Mitch Evans met 90.

Zondagochtend racen de coureurs eerst de kwalificatie, in de middag volgt de laatste race. Coureurs kunnen op drie manieren punten pakken. 25 punten met een overwinning, drie punten met poleposition en één met de snelste raceronde.

Ongeloof na het slechte resultaat, maar voor De Vries is er nog van alles mogelijk.