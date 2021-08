Van der Sar koestert 25-jarige Arena: 'Steeds meer ons stadion geworden'

Van der Sar blikt terug op 25 jaar Arena: "De eerste jaren waren best lastig" - NOS

14 augustus 1996. Het is de dag waarop toenmalig koningin Beatrix de Amsterdam Arena opende. De thuishaven van Ajax viert vandaag zijn 25ste verjaardag en algemeen directeur Edwin van der Sar kijkt terug op de hoogtepunten. Ajax verkaste in 1996 naar de Arena omdat het oude stadion De Meer niet meer aan de eisen voldeed. Van der Sar, destijds een vaste waarde onder de lat bij Ajax, herinnert zich de overstap goed. "De Meer was echt een knus stadion, daar hebben we heel veel succes behaald. Je kende iedere centimeter van het gras en ook de mensen op de tribunes. Je hoorde het geluid, je wist wie waar zat." "Daarna kwam je eigenlijk in een hele grote kille bak terecht waar heel veel supporters waren, maar die ook niet wisten naast wie ze zaten en wie er moest zingen. Het veld was niet om over naar huis te schrijven, laten we dat ook niet onbenoemd laten. Het was best wel lastig eigenlijk."

Toenmalig koningin Beatrix opent de Arena in 1996 - ANP

Het eerste jaar is het nieuwe onderkomen goedgevuld. Ajax verkoopt in het seizoen 1996/1997 alle seizoenkaarten, 45.000 stuks. Als het de jaren daarna sportief gezien minder gaat, raakt het stadion steeds minder gevuld. Het wordt omschreven als kil en sfeerloos en supporters vinden dat het stadion geen sfeer heeft. Koeien op het veld Zoals Van der Sar zelf al aanhaalt, is de grasmat in de Arena vaak bekritiseerd. Het speelveld is vaak van slechte kwaliteit en het leidt op 31 januari 2001 tot een protestactie van de F-side, dat koeien toelaat op het veld.

De F-side plaatst in 2001 twee koeien op de grasmat van Ajax - ANP

Inmiddels voelt de Ajax-directeur zich thuis in de Arena, waar het beter gaat met het gras en ook de sfeer, mede door geschuif met supportersvakken, is teruggekeerd. "De successen van de laatste jaren, de landstitel in 2011. Dat waren speciale momenten voor de supporters en dan gaat het leven." "De laatste jaren hebben we ook veel aan de uitstraling gedaan met rode stoeltjes in het stadion en de letters 'Ajax' die terugkomen in het stadion. Dat was in De Meer ook het geval."

Edwin van der Sar neemt met vrouw en kind afscheid van het publiek in een overvolle Arena. - ANP

Zijn persoonlijke hoogtepunt in de Arena, in 2018 omgedoopt tot Johan Cruijff Arena, is zijn eigen afscheidswedstrijd in 2011. Een elftal met Ajax-spelers uit succesjaar 1995 nam het op tegen het Nederlands elftal van het WK van 1998, daarna was er een wedstrijd tussen Ajax 1 en een sterrenelftal. "Dat het stadion vol zat voor een testimonial, om een wedstrijd te zien van Ajax tegen spelers met wie ik had gevoetbald in m'n jaren, was bijzonder." De Arena viert zijn verjaardag niet alleen. Bij de wedstrijd vanavond tussen Ajax en NEC zal het stadion voor twee derde gevuld zijn.

