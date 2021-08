Politie vindt ontvoerde hond uit Katwijk terug in Duitsland

De politie heeft bordercollie Max (1), die een paar weken geleden spoorloos verdween van het strand in Katwijk, teruggevonden in Duitsland. De hond verkeert in goede gezondheid en is herenigd met zijn baasjes.

Het is nog onduidelijk wie Max heeft meegenomen en waarom hij of zij dat deed. "De Duitse politie heeft de zaak nu in handen. Daar worden ook de beweegredenen onderzocht", aldus een woordvoerder van de Nederlandse politie. Het onderzoek loopt nog. Volgens Omroep West is onbekend of er iemand is aangehouden.

Max werd op zondagavond 22 juli door een onbekende meegenomen. Zijn baasjes begonnen direct met een flyeractie in Katwijk en op Facebook. Naar aanleiding daarvan meldden zich getuigen die meer informatie bleken te hebben over het voertuig waarmee Max was meegenomen.

Hij kon niet meer wachten

De wijkagent stelde een onderzoek in en had meermalen contact met Interpol. Dat leidde ertoe dat de Duitse politie gisteren aanbelde op een adres in Duitsland, waar Max binnen bleek te zitten.

"De Duitse collega's hebben Max meteen meegenomen naar de dierenarts en de chip laten uitlezen", schrijft de wijkagent op Facebook. "Op hetzelfde moment waren de baasjes van Max al onderweg naar Duitsland. Toen Max klaar was bij de dierenarts stonden zijn baasjes buiten te wachten. Hij kon niet meer wachten en rende zo snel hij kon naar ze toe!"