Boermans en De Groot stomen door naar halve finales EK beachvolleybal

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben zich op de EK in Wenen geplaatst voor de halve finales. Het Nederlandse duo versloeg de als tweede geplaatste Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner in drie sets: 21-16, 16-21, 15-10.

De 26-jarige Boermans en de 21-jarige De Groot spelen nog geen jaar samen, maar daar is in Wenen vooralsnog weinig van te merken. In de derde en beslissende set kwamen de Nederlanders snel op een 8-4 voorsprong, maar Perusic en Schweiner knokten zich terug naar 10-9.

Daarna wonnen Boermans en De Groot vier punten op rij en werd op 14-10 het eerste wedstrijdpunt meteen benut.

Straks Brouwer en Meeuwsen in kwartfinales

In de halve finales nemen Boermans en De Groot het zondag op tegen het Poolse koppel Bartosz Losiak en Piotr Kantor.

Vanavond komen ook nog Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in actie in de kwartfinales van de EK. Zij spelen tegen de Duitsers Nils Ehlers en Simon Pfretzschner.

Vrouwen in finale

Bij de vrouwen bereikten Katja Stam en Raïsa Schoon de finale van de EK beachvolleybal, die zaterdag wordt gespeeld.