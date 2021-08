Russisch blusvliegtuig neergestort in Turkije, acht doden

Een blusvliegtuig is neergestort in Turkije. In het vliegtuig, dat geleend werd van Rusland om de bosbranden in Turkije te blussen, zaten vijf Russische militairen en drie Turkse burgers, heeft het Russische ministerie van Defensie bekendgemaakt. De inzittenden zijn omgekomen.

Het Beriev Be-200 blusvliegtuig stortte neer in Adana in het zuiden van het land. Het was onderweg naar het nabije Kahramanmaras, waar een natuurbrand woedde na een blikseminslag. Het is onduidelijk hoe de crash heeft kunnen gebeuren.

In Turkije woeden sinds eind juli natuurbranden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei deze week dat er in de 16 dagen daarvoor 299 branden waren geblust. Acht mensen kwamen om bij de natuurbranden.

Correspondent Mitra Nazar deed eerder verslag uit Marmaris, waar je het vuur overal ruikt: