Zware aardbeving treft Haïti, zeker 29 doden gemeld

In Haïti is een zware aardbeving geweest. Volgens de lokale burgerbescherming zijn daarbij zeker 29 mensen om het leven gekomen, maar naar verwachting neemt het aantal slachtoffers nog toe.

De beving op een diepte van tien kilometer vond plaats op zo'n 125 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince, in de plaats Saint-Louis-du-Sud. De burgerbeschermingsdienst roept mensen in het getroffen gebied op naar buiten te gaan en weg te blijven uit de omgeving van gebouwen of andere locaties die zouden kunnen instorten.

Op sociale media gaan foto's rond van gebouwen die door de aardbeving zijn ingestort of zwaar beschadigd zijn. Er was een automatische tsunamiwaarschuwing afgegeven voor de regio, maar die is weer ingetrokken.

Premier Henry zegt dat er "enorme schade" is in het zuiden van het land. Op Twitter roept Henry alle inwoners van het Caribische land op zich te verenigen "om deze dramatische situatie het hoofd te bieden". Hij heeft voor een maand de noodtoestand afgekondigd en meldt op weg te zijn naar het getroffen gebied.

Tegen AFP zegt een inwoner van het getroffen gebied dat veel huizen zijn verwoest. "Er zijn doden en sommige mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht", zegt hij. "Iedereen is nu op straat en de schokken blijven maar komen."

Een inwoner van Port-au-Prince zegt tegen persbureau Reuters dat mensen daar in paniek naar buiten vluchtten. "Ik hoorde mensen schreeuwen", zegt ze. "Ze wisten tenminste dat ze naar buiten moesten gaan. In 2010 wisten mensen niet wat ze moesten doen. Mensen zijn nog altijd buiten."

Meer duidelijkheid

Correspondent Nina Jurna verwacht dat de komende uren duidelijker wordt wat de omvang van de schade is. "Bij de vorige beving in 2010 was het ook pas na een tijdje duidelijk hoe groot het drama was", zei ze in het NOS Journaal op NPO Radio 1.

Volgens haar zijn de effecten van die beving, toen met een kracht van 7,0, nog altijd merkbaar. "Ik ben een paar jaar geleden in Haïti geweest en zag nog steeds de ingestorte gebouwen. Je kunt zeggen dat de puinhoop van toen nog steeds niet helemaal voorbij is."

De Amerikaanse geologische dienst zegt dat het aantal slachtoffers als gevolg van de beving hoog kan zijn, en de verwoestingen "wijdverspreid". De beving is ook in omliggende landen gevoeld.

Tropische storm

Komende maandag trekt naar verwachting ook nog een tropische storm over het getroffen gebied. Het lijkt er niet op dat dat een zware orkaan gaat worden, maar het kan wel leiden tot veel regenval en ander natuurgeweld. "De mensen die net zijn getroffen, worden mogelijk dubbel slachtoffer", zegt woordvoerder Naomi Nolte van het Rode Kruis.

Ze zegt dat het Rode Kruis ter plaatse is om de schade in kaart te brengen. Wat de gevolgen van de aardbeving zouden kunnen zijn is ook voor Nolte, die in Nederland is, niet duidelijk. "Maar het is een positief teken dat we in ieder geval contact kunnen hebben met de collega's daar." De eerste noodhulp zich volgens haar doorgaans op onderdak, schoon (drink-)water, voedsel en psychosociale ondersteuning.

Volgens de officiële cijfers kwamen door de aardbeving in 2010 meer dan 200.000 mensen om, 1,5 miljoen raakten dakloos. Maar volgens andere bronnen, onder wie de Nederlandse journalist Hans-Jaap Melissen, klopt dat aantal niet en zijn er in werkelijkheid enkele tienduizenden mensen om het leven gekomen.