Zware aardbeving treft Haïti, automatische tsunamiwaarschuwing afgegeven

In Haïti is een zware aardbeving geweest. Volgens metingen van het Europees aardbevingscentrum EMSC en de Amerikaanse geologische dienst USGS had die een kracht van 7,2. Na de eerste schok volgde nog een naschok met een kracht van 5,2. Er is een automatische tsunamiwaarschuwing afgegeven voor de regio Haïti.

Volgens de lokale burgerbeschermingsdienst zijn er huizen ingestort en zijn er mogelijk ook doden gevallen. De beving vond plaats op zo'n 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. De dienst roept mensen in het getroffen gebied op naar buiten te gaan en weg te blijven uit de omgeving van gebouwen of andere locaties die zouden kunnen instorten.

Op sociale media gaan foto's rond van gebouwen die door de aardbeving zijn beschadigd. De beving zou ook in omliggende landen zijn gevoeld.

Haïti werd elf jaar geleden getroffen door een verwoestende aardbeving met een kracht van 7,0. Er kwamen volgens de officiële cijfers meer dan 200.000 mensen om, 1,5 miljoen raakten er dakloos.