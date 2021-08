Vlijmscherp Manchester United begint competitie met klinkende zege op Leeds

Manchester United is het Premier League-seizoen begonnen met een klinkende 5-1 zege op Leeds United. Uitblinkers Bruno Fernandes (drie treffers) en Paul Pogba (vier assists) brachten United de zege.

Fernandes opende na een half uur spelen het bal. De Portugees werd door Pogba alleen voor doelman Ilan Meslier gezet. Meslier raakte de inzet van de middenvelder nog aan, maar kon de treffer niet voorkomen.

Manchester was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar Leeds deed niet veel onder voor de nummer twee van vorig seizoen. Vlak na rust maakte Luke Ayling met een pegel van afstand gelijk met zijn eerste treffer in de Premier League.

United duwt gaspedaal in

Dat was het sein voor United om het gaspedaal diep in te drukken. Opnieuw stond Pogba aan de basis van een treffer. Met een vlijmscherpe pass stuurde hij Mason Greenwood weg, die de bal in de verre hoek mikte: 2-1.