President Rwanda woedend over verlies Arsenal: 'Geen excuus voor middelmatigheid'

"Er is geen excuus voor middelmatigheid, dat kunnen we niet accepteren." Het verlies van de Engelse voetbalclub Arsenal in de eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen tegen promovendus Brentford (2-0) valt Paul Kagame zwaar.

Dat zal voor iedere Arsenal-supporter gelden, maar Kagame is ook al ruim twintig jaar de president van Rwanda, een klein land midden in Afrika. En dat land is een van de shirtsponsors van Arsenal. Drie tweets wijdt de president aan de nederlaag van Arsenal, met een tirade als slotstuk.

"Een team wordt met één doel gebouwd: winnen, winnen, winnen. Waardoor het onverwacht is als we verliezen! Ik weet zeker dat iedereen ziet wie er verantwoordelijk is. Ik hoop dat ze het zelf ook beseffen, en ook accepteren!"

"De fans verdienen het niet om hieraan te wennen, nee! Ik zeg dit als een grote Arsenal-fan. De verandering heeft te veel tijd gekost!", moppert Kagame, die zich ook bemoeit met het aankoopbeleid van spelers van de club uit Noord-Londen.

Zijn nadrukkelijke betrokkenheid komt dus voort uit het sponsorschap van de Londense club: op de linkermouw van het shirt staat sinds 2018 'Visit Rwanda'. De doelstelling: promotie van de toeristenindustrie in het land.

Neo-koloniale houding

Die shirtsponsoring deed ook in Nederland stof opwaaien. De regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben zelfs om opheldering gevraagd bij toenmalig minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking, toen de sponsordeal tussen Rwanda en Arsenal bekend werd gemaakt. Ook de oppositie was kritisch.

"Ik ben verontwaardigd dat een land waar wij stevig financieel hulp aan verlenen, nu voor maar liefst 30 miljoen euro shirtsponsor is geworden van een grote Engelse voetbalclub", zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind destijds. Rwanda reageerde door de Kamerleden een neo-koloniale houding te verwijten. Uiteindelijk zei Kaag te begrijpen dat Rwanda het toerisme verder wil ontwikkelen.

De sponsordeal ging door, maar veel sportieve successen heeft Arsenal sindsdien niet beleefd. Het eindigde een keer als vijfde en de twee daaropvolgende seizoenen als achtste in de hoogste Engelse voetbalklasse. Wel werd voor de veertiende keer de FA-cup gewonnen in 2020. De volgende wedstrijd voor de ploeg wordt lastig: thuis tegen stadgenoot, aartsrivaal en Champions League-winnaar Chelsea.