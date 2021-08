Een van de slachtoffers van schietpartij in Huissen overleden

Een man die gisteravond rond 19.00 uur werd neergeschoten in een woning in Huissen en daarbij zwaargewond raakte, is afgelopen nacht overleden. Het gaat om een 48-jarige man uit Cuijk. Bij de schietpartij raakte ook een 61-jarige man uit Wijchen lichtgewond. Hij werd op straat aangetroffen.

De verdachte van de schietpartij in het dorp bij Arnhem vluchtte bij aankomst van de politie het dak op en stond daar met het wapen te zwaaien. De politie vroeg buurtbewoners op veilige afstand te blijven en omsingelde het appartementengebouw.

De verdachte kwam pas naar beneden nadat er "geruime tijd" op hem in was gesproken. Toen werd hij opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het zwaargewonde slachtoffer werd pas daarna in de woning aangetroffen. Net als de lichtgewonde man op straat werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Motief onduidelijk

Het is nog onduidelijk wat het motief voor de schietpartij is geweest. Wel is duidelijk dat de verdachte een bewoner van het appartementencomplex is, maar zijn relatie tot de twee mannen is onbekend. Vandaag doet de recherche verder onderzoek, zowel in de woning als in de buurt in Huissen.

Omwonenden reageren geschrokken. Een ooggetuige vertelt dat hij direct naar binnen ging toen duidelijk was dat de man een vuurwapen bij zich had. "Hij was voor mij geen bekende. Het is een hele rustige buurt, daarom was ik hier gaan wonen."