Doelwit vergisontvoering meldt zich, verband vermoed met partij cocaïne

De persoon die mogelijk het eigenlijke doelwit was van de ontvoering anderhalve week geleden heeft zich gemeld bij de politie. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Woensdag werd het slachtoffer van de vergisontvoering, een 56-jarige man uit Hoofddorp, gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij was door zijn ontvoerders uit een auto gezet. De donderdag ervoor was hij ontvoerd op de meubelboulevard in Cruquius in de gemeente Haarlemmermeer.

De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne. Het zou gaan om 1899 kilo die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen.

Zes verdachten

De politie in Rotterdam is onder leiding van het OM een groot onderzoek gestart. Er zit een groot rechercheteam op de zaak. In totaal zijn er zo'n honderd politiemensen bij betrokken.

Een dag na de ontvoering werden in Gouda al zes verdachten opgepakt. Een paar dagen later werd daar ook de bus waarin de 56-jarige man was meegenomen teruggevonden. De ontvoerders die het slachtoffer uit de auto zetten, zijn nog niet aangehouden.