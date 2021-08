Depay op valreep ingeschreven voor La Liga na salarisverlaging Piqué

Een dag voor de eerste competitiewedstrijd heeft Barcelona enkele aankopen kunnen inschrijven voor La Liga, onder wie Memphis Depay. In de afgelopen dagen waarschuwde de club ervoor dat de salarishuishouding met de nieuwe spelers het salarisplafond zou overschrijden. Hierdoor zouden zij buiten de boot vallen.

Nu verdediger Gerard Piqué akkoord is gegaan met een salarisverlaging, zo maakte de club bekend, is er genoeg ruimte om naast Depay ook Eric Garcia en Rey Manaj in te schrijven. Het verscherpte salarisplafond is het gevolg van de financiële regels van La Liga en de penibele financiële situatie van Barcelona.

Alle Spaanse clubs dienen in mei hun huishoudboekje te overleggen. Daarin staan de cijfers van de afgelopen jaren, maar bovenal de prognoses voor komend seizoen. Op basis van die gegevens komt La Liga met een budgetlimiet voor spelers en staf. Doorgaans komt dat budgetlimiet neer op 70 procent van de inkomsten.