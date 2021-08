Vloot van ruim 50 kotters protesteert bij Afsluitdijk tegen windmolenparken

"We willen blijven vissen", zegt Anja Keuter, woordvoerder van de IJsselmeervissers in het NOS Radio 1 Journaal. Haar man is visser en haar drie zoons willen dat ook worden. Ze vaart vandaag mee op een van de kotters. "Er worden zoveel gebieden gesloten voor de visserij door de windparken, dat wij straks nergens meer plek hebben. Zowel op de Noordzee als op het IJsselmeer."

Volgens hen leggen windmolenparken een steeds groter beslag op de viswateren. De vissers vragen zich af of ze nog wel mogen vissen en of hun zonen en kleinzonen het werk op zee kunnen voortzetten. Het ruimteverlies op het IJsselmeer en de Noordzee is volgens hen gigantisch.

Op het deel van het IJsselmeer waar het protest vandaag plaatsvindt, bij Breezanddijk, zijn de viskotters niet meer welkom. Vanaf de dijk is het windmolenpark Fryslân te zien. Daar staan sinds kort 89 windmolens in het water.

Ruimte voor natuur

Vorig jaar werd er een akkoord gesloten over de verdeling van het Nederlandse deel van de Noordzee. Visserijvereniging VisNed, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, zeehavens en de Rijksoverheid hebben daar ruim een jaar over onderhandeld. Keuter ziet er "verschrikkelijk weinig heil in". "We moeten eerst maar eens afwachten hoe dat uitpakt in de toekomst."

Die afspraken zijn nodig omdat er de komende jaren windmolenparken op de Noordzee worden gebouwd. Daarnaast moet er ruimte zijn voor natuurgebieden, wordt er naar olie en gas geboord, varen er vrachtschepen en liggen er oefengebieden van Defensie. En vissers willen graag kunnen blijven vissen.

In het akkoord staat dat het kabinet 200 miljoen euro uittrekt. Het grootste deel daarvan, 119 miljoen euro, gaat naar het uitkopen van vissers die willen stoppen, en het verduurzamen van de visserij die overblijft. Zo komt er een kleinere en duurzamere vissersvloot.

Volgens Keuter zit er nog weinig schot in de zaak. "Er wordt gepraat over geld ter beschikking stellen, maar er is nog geen stuiver. Er is nog niemand die kan zeggen: 'Ik wordt uitgekocht. Wat dat betreft is het tot noch toe alleen nog maar praten."