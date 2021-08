Beachvolleybalsters Stam en Schoon verrassend naar finale EK

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de finale gehaald van het EK in Wenen. Stam en Schoon, als vijftiende geplaatst, wonnen in een spannende driesetter van het als vierde geplaatste Letse tweetal Anastasia Kravcenoka en Tina Graudina.

Op de Olympische Spelen in Tokio strandden de 22-jarige Stam en de 19-jarige Schoon in de tussenronde. Precies twee weken na het eindigen van hun olympisch avontuur blijken ze in topvorm te verkeren.

Vrijdag schakelden Stam en Schoon in de achtste finales een ander Nederlands duo, Marleen van Iersel en Pleun Ypma, uit. In de kwartfinales waren ze in twee sets te sterk voor Isabel Schneider en Victoria Bieneck uit Duitsland. "Dit is geweldig, maar we zijn er nog niet", klonk het na het bereiken van de laatste vier ambitieus.

Overtuigende start

Tegen het Letse duo, dat in 2019 Europees kampioen werd, lieten Stam en Schoon in de eerste set meteen hun klasse zien. Het tweetal Kravcenoka-Graudina was dit toernooi nog ongeslagen, maar kon niet voorkomen dat de eerste set overtuigend werd gewonnen door Stam-Schoon (21-15).

In de tweede set liep het een stukje moeizamer en ging het Letse duo beter spelen. Kravcenoka-Graudina nam meteen het initiatief en Stam en Schoon liepen eigenlijk de hele set achter de feiten aan. Ze toonden veerkracht, maar uiteindelijk won het Letse duo de tweede set met 15-21.

Een derde set (die gespeeld wordt tot de 15 punten) moest de beslissing brengen. Stam en Schoon begonnen goed en kwamen op een 8-4 voorsprong, maar zagen de Letse vrouwen weer langszij komen tot 9-9.

Spannende slotfase

Een spannende slotfase diende zich aan, waarbij beide duo's om de beurt de voorsprong pakten. Een belangrijk punt van de 1,92 meter lange Stam zorgde voor een 13-11 voorsprong. Haar partner Schoon zorgde er daarna met een ace voor dat Nederland drie matchpoints kreeg. Dankzij een block van Stam werd het eerste matchpoint direct verzilverd.

"Ik kan het niet geloven", reageerde Stam direct na de wedstrijd. Met een grote glimlach op het gezicht kunnen Stam en Schoon gaan kijken wie de tegenstander wordt in de finale. De andere halve finale wordt gespeeld tussen het Duitse duo Borger-Süde en de Zwitserse vrouwen Betschart-Hüberli.

De finale bij de vrouwen is om 17.45 uur.

Twee Nederlandse mannenduo's

Bij de mannen komen later vandaag nog twee Nederlandse duo's in actie. Om 13.45 uur nemen Stefan Boermans en Yorick de Groot het in de kwartfinales op tegen Ondrej Perusic en David Schweiner uit Tsjechië. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen nemen het op tegen de Duitsers Nils Ehlers en Lukas Pfretzschner.