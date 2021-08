Sterkhouders Stengs, Boadu en Bizot weg, maar: 'Topvier is wat AZ nastreeft'

AZ-trainer Pascal Jansen - ANP

Ontspannen als altijd staat Pascal Jansen vrijdagmiddag de pers te woord. De trainer van AZ lijkt de boel op de rit te hebben en klaar te zijn voor de openingswedstrijd van het seizoen, vanmiddag tegen RKC Waalwijk. De lach op het gezicht van Jansen is goed te verklaren. De Alkmaarders hebben een uitstekende voorbereiding achter de rug met onder andere oefenzeges op gerenommeerdere tegenstanders als Panathinaikos (3-0), Real Sociedad (1-0) en Torino (2-1). Miljoenen Wat die overwinningen waard zijn, zal moeten blijken. AZ heeft deze zomer op papier een behoorlijk jasje uitgedaan. De miljoenen stroomden binnen met de verkoop van Calvin Stengs (OGC Nice, 15 miljoen euro), Myron Boadu (AS Monaco, 20 miljoen euro) en Marco Bizot (Stade Brest, 5 miljoen euro). Aan het vertrek van rechtsback Jonas Svensson hield de club niets over, want hij was transfervrij. Hoe groot het gemis ook zal zijn, Jansen reageert vooral nuchter op de transfers. "Het zijn natuurlijk hele goede spelers, maar je hebt hiermee te dealen. De voetbalwereld zit zo in elkaar." "Er moeten weer nieuwe spelers gevonden worden, maar AZ heeft aangetoond daar goed in te zijn. Dat blijkt ook nu weer. Ik stond deze week met twintig spelers op het veld waar menig trainer jaloers op zou zijn."

Ook zonder sterkhouders blijft AZ ambitieus: 'Topvier is wat AZ nastreeft' - NOS

Om het vertrek van de bepalende spelers op te vangen, kijkt AZ deels naar de eigen jeugd. Daarnaast kwam de 25-jarige Noor Aslak Witry voor de rechtsbackpositie over van het Zweedse Djurgardens IF. Verdediger Sam Beukema maakte de overstap van Go Ahead Eagles en voor de aanval werd Willem II-spits Vangelis Pavlidis losgeweekt uit Tilburg. Nog meer transfers? Teun Koopmeiners staat nog altijd op het trainingsveld in het Noord-Hollandse Wijdewormer. De 23-jarige middenvelder wordt veel gelinkt aan Italiaanse (top)clubs en zou wel eens de volgende sterkhouder kunnen zijn die voor miljoenen vertrekt. "Ik sluit dat niet uit...", reageert Jansen opnieuw onderkoeld. "De transferwindow is nog gewoon open, maar we zijn op alles voorbereid. Er is een mogelijkheid dat hij weggaat. Het kan alle kanten op, we wachten rustig af." Ook Owen Wijndal heeft zijn zinnen gezet op een transfer, maar de linksback is geblesseerd teruggekomen van zijn vakantie en heeft nog altijd niet met de groep mee getraind.

Myron Boadu (l) en Calvin Stengs maakten allebei een miljoentransfer naar Frankrijk - ANP

Ondanks alle vertrokken grote namen liet technisch directeur Max Huiberts eerder al weten "nooit te praten over een tussenjaar." Ook voor Jansen blijft de doelstelling duidelijk: "Topvier." "Wij zijn geen type club die zijn doelstellingen naar beneden gaat bijstellen. Topvier is wat wij nastreven en de druk die daarbij komt kijken hoort erbij." Gelijkspelen AZ hoopt vanmiddag in Waalwijk op een betere seizoenstart dan vorig jaar. Toen begon de ploeg, met Jansen nog als assistent-trainer, de competitie met vijf gelijkspelen. "Daar hebben we uiteraard naar gekeken en geanalyseerd hoe dat is gegaan. Een van de conclusies die we getrokken hebben is dat iedereen die betrokken is met AZ het team ook op één, twee én drie moet hebben in zijn agenda. Dat was vorig jaar niet helemaal het geval en daar hebben we nu extra de nadruk opgelegd."