Buffon (43) na kwart eeuw terug bij Parma in Serie B, maar droomt nog van WK

Buffon keert na 25 jaar terug als doelman bij Parma - NOS

Gianluigi Buffon maakt zondag in de Italiaanse beker op 43-jarige leeftijd en ruim 25 jaar na zijn debuut zijn officiële rentree bij Parma. De Italiaanse sluitpost hoopt zo een passend slot te schrijven van zijn prachtige voetbalsprookje. Nevio Scala, de toenmalige trainer van Parma, kreeg in het najaar van 1995 een flinke tegenvaller te verwerken. In aanloop naar de kraker tegen AC Milan raakte zijn eerste doelman Luca Bucci geblesseerd. De logische keuze zou zijn om de ervaren tweede doelman Alessandro Nista op te stellen. Maar tot ieders verbazing koos Scala voor de piepjonge Buffon. De 17-jarige doelman had de trainer met zijn volwassen uitstraling en goede spel op de training overtuigd. Scala besloot Buffon op 19 november 1995 tegen Milan voor de leeuwen te gooien. Scala kreeg er geen spijt van.

2021: Gianluigi Buffon terug onder de lat bij Parma - AFP

Buffon maakte eigenlijk zijn enige fout vlak vóór de wedstrijd. Hij was namelijk nog niet bekend met het fenomeen 'elftalfoto'. Nadat de spelers van AC Milan en Parma de handen hadden geschud en de aanvoerders de toss hadden verricht, rende de nietsvermoedende doelman direct naar zijn doel. Op de Italiaanse televisie werd pijnlijk duidelijk hoe zijn teamgenoten 'Gigi' moesten terugroepen. Het was al te laat. Voor de eerste en enige keer ooit in de clubhistorie van Parma ontbrak de doelman op een elftalfoto. Een typische beginnersfout. Maar daar bleef het gelukkig bij voor Buffon. De debutant hield zijn doel schoon en werd met een paar katachtige reddingen de man van de wedstrijd. Het begin van het sprookje was geschreven. In zijn eerste periode kreeg Buffon als waardering een Superman-shirt van de harde kern. Hij droeg dat shirt sindsdien altijd onder zijn keepersshirt. Bij zijn terugkeer deze zomer werd hij met een ludiek filmpje en de hashtag SupermanReturns verwelkomd bij Parma.

Luigi Garlando is journalist bij La Gazzetta dello Sport en volgt Parma al decennia op de voet. Hij kan zich het debuut van de legendarische doelman nog goed voor de geest halen. "Het leek wel alsof hij al vijftien jaar onder de lat stond bij Parma. Echt heel indrukwekkend. Hij was ijskoud. Ik kan me nog twee cruciale reddingen herinneren. Eentje op een inzet van Roberto Baggio en een tweede op een poging van George Weah." Die laatste hing zijn schoenen een eeuwigheid geleden al aan de wilgen, gooide het over een andere boeg en bouwde een politieke carrière op. Weah is inmiddels president van Liberia. Voor Buffon bleef alles bij het oude. De doelman staat een kwart eeuw na zijn glorieuze debuut weer onder de lat bij Parma. Weliswaar in de Serie B, maar wat geeft het.

Quote Natuurlijk droom ik van dat WK. Waarom zou ik anders nog spelen? Gianluigi Buffon

Buffon hoefde niet lang na te denken toen Parma-eigenaar Kyle Krause hem na Juventus-Parma eerder dit jaar vroeg of hij weer terug wilde keren bij de club waarmee hij in 1999 de UEFA Cup won. Contrast met Donnarumma De goedlachse Buffon voelt zich nergens te groot voor en volgt altijd zijn hart. Het is ook niet voor de eerste keer dat de doelman in de Serie B uitkomt. Bij het WK 2006 in Duitsland was hij één van de uitblinkers bij winnaar Italië. De wereld lag aan zijn voeten en het grote geld wachtte. Maar Buffon besloot anders. Met Juventus, dat werd gestraft na een groot omkoopschandaal, ging hij zonder blikken of blozen mee naar de Serie B. "Dat typeert Buffon. Het contrast met Gianluigi Donnarumma, die 21 jaar jonger is, en onlangs het EK heeft gewonnen, is wat dat betreft groot. Hij stapte van AC Milan naar het steenrijke Paris Saint-Germain. Geef mij Buffon maar... Hij is voor mij niet alleen de beste keeper aller tijden, hij is ook een heel mooi mens naast het veld. Altijd vrolijk en altijd zichzelf", aldus Galardo.

Gianluigi Buffon in twee perioden bij Parma - AFP/NOS

De droom van Buffon om met Parma terug te keren naar de Serie A is realistisch, volgens de Italiaanse journalist. "Er zijn zes clubs die dit seizoen gaan strijden voor promotie. Parma is ook een goede kanshebber, zeker nu Buffon weer terug is. Hij zal heel belangrijk zijn voor het team." Overigens reiken de ambities van Buffon verder dan alleen promoveren met Parma. "Ik ben nu 43 jaar, op het WK van volgend jaar in Qatar al 44 jaar, dus ik ga niet om een selectie roepen", zei Buffon onlangs. "Maar natuurlijk droom ik van dat WK. Waarom zou ik anders nog spelen...?"

22 juni 2021: Gianluigi Buffon terug bij voetbalclub Parma - AFP