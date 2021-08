Zanger Tony Bennett (95) stopt na 70 jaar met optreden, Amerikaanse tour afgeblazen

De Amerikaanse zanger Tony Bennett heeft op 95-jarige leeftijd zijn carrière beëindigd. Na zeventig jaar stopt hij met optreden, maakte zijn zoon en manager Danny bekend.

De reden hiervoor is de gezondheid van zijn vader: de zanger heeft de ziekte van Alzheimer. Hij was bezig met een tour door Amerika, maar de resterende optredens daarvan werden afgelopen donderdag afgeblazen.

Het was een moeilijke beslissing, maar ze volgen het advies van de dokter op, zegt zijn zoon tegen het Amerikaanse tijdschrift Variety. "Concerten zijn nu gewoon te veel voor hem. We willen bijvoorbeeld niet dat hij valt op het podium."

Zeventig albums

De zanger won achttien Grammy Awards en bracht ruim zeventig albums uit. Drie daarvan werden platina, acht albums kregen de gouden status. I Left My Heart In San Francisco en The Shadow Of Your Smile zijn twee van zijn hits.

Bennett wordt beschouwd als een van de grote crooners, van hetzelfde genre en dezelfde generatie als Frank Sinatra en Dean Martin. Sinatra en Bennett hebben ook samen gezongen.

Lady Gaga

Het afgelopen decennium zong hij regelmatig duetten met andere bekende artiesten, zoals Amy Winehouse, John Mayer, Sheryl Crow en Lady Gaga. Met die laatste bracht hij ook een album uit waar ze in 2015 een Grammy voor kregen.

In oktober komt Bennetts laatste album Love For Sale uit. Dat maakte hij opnieuw samen met Lady Gaga.

I Get A Kick Out of You is de eerste single van dat album: