Pirlo nieuwe trainer Juventus na ontslag Sarri

Andrea Pirlo - AFP

Andrea Pirlo is de nieuwe trainer van Juventus. De 41-jarige oud-speler is de opvolger van Maurizio Sarri, die vandaag zijn ontslag kreeg na de verrassende uitschakeling in de Champions League tegen Olympique Lyonnais. Juventus won weliswaar in eigen huis met 2-1, maar had de eerste wedstrijd verloren. Vorige week maakte Juventus al bekend dat Pirlo zou terugkeren bij de club, als trainer van Onder 23. Door het ontslag van Sarri kan Pirlo, die vorig jaar augustus begon aan de trainerscursus, direct worden doorgeschoven naar de hoofdmacht. Pirlo speelde 164 wedstrijden voor Juventus. Hij werd vier keer kampioen van Italië, won een keer de beker en twee keer de Italiaanse Supercup.

Zijn grootste successen boekte hij bij AC Milan, voor wie hij 401 uitkwam. Hij won in zijn tijd bij Milan twee keer de Champions League, werd twee keer landskampioen van Italië, won de Italiaanse beker, de Italiaanse Supercup, twee keer de Europese Supercup én de wereldbeker voor clubteams. Met het nationale elftal van Italië werd Pirlo, die vanwege zijn spel de bijnamen Il Maestro (de leraar) en l'architetto (de architect) kreeg, in 2006 wereldkampioen. Landstitel helpt Sarri niet Sarri nam vorig jaar het stokje over van Massimiliano Allegri, die vijf jaar lang hoofdtrainer was in Turijn. Juventus werd onder Sarri wel kampioen van Italië, maar de uitschakeling in Europa was een klap voor de grootmacht die in 1996 voor het laatst de Champions League wist te winnen. Vorig jaar strandde de ploeg in de kwartfinales tegen Ajax. De positie van Sarri stond al onder druk sinds het verlies van de finale om de Coppa Italia. Daarin was Napoli te sterk. "De club wil de trainer bedanken voor het schrijven van een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van Juventus met het behalen van de negende landstitel op rij", zegt de club in een verklaring.

Sarri werd begin augustus landskampioen met Juventus - AFP