Juventus ontslaat trainer Sarri na uitschakeling in Champions League

Juventus heeft trainer Maurizio Sarri ontslagen, daags na de verrassende uitschakeling in de Champions League tegen Olympique Lyonnais. Juve won weliswaar in eigen huis met 2-1, maar had de eerste wedstrijd verloren.

De 61-jarige Sarri kwam vorig jaar zomer over van Chelsea en nam het stokje over van Massimiliano Allegri, die vijf jaar lang hoofdtrainer was in Turijn.

Juventus werd onder Sarri wel kampioen van Italië, maar strandde dus vroegtijdig in Europa. Een klap voor de grootmacht die in 1996 voor het laatst de Champions League wist te winnen. Vorig jaar strandde de ploeg in de kwartfinales tegen Ajax.

De positie van Sarri stond al onder druk sinds het verlies van de finale om de Coppa Italia. Daarin was Napoli te sterk.

Dankwoord

"De club wil de trainer bedanken voor het schrijven van een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van Juventus met het behalen van de negende landstitel op rij", zegt de club in een verklaring.

Wie Sarri opvolgt bij de ploeg van verdediger Matthijs de Ligt, is niet bekend.